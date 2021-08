Docente “deja en ridículo a la UV”; cometió violencia de género

La académica de la Universidad Veracruzana (UV) y coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias Contra Mujeres (OUV-Mujeres), Estela Casados González, aseguró que el docente de la facultad de Contaduría y Administración que se pronunció en contra del aborto y el matrimonio igualitario incurrió en una falta grave, conforme al Estatuto que los rige.



Por ello, puntualizó que la UV debe actuar en consecuencia, a partir de lo que estipula este ordenamiento interno, cuando se cometen faltas graves.



“Es muy grave porque dentro de los estatutos que nos rigen a académicos y académicas de la UV se establece como falta grave la violencia de género, él está incurriendo en una falta grave toda vez que a través de su cátedra, de su quehacer docente, está ofendiendo (a las mujeres y personas LGBTTTIQ+)”, manifestó en entrevista telefónica.



A su decir, el profesor no tuvo la delicadeza, el oficio o la ética para pensar que tal vez quienes integran su alumnado son parte, por un lado, de la comunidad de la diversidad sexual o en todo caso, que hay otras opiniones y valoraciones de lo que implica la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).



Casados González recordó que hace meses el Consejo Universitario General se pronunció porque la UV sería una espacio libre de violencia de género. “Entonces, los dichos de este académico van en total contrasentido a esa declaratoria emitida por el máximo organismo de nuestra Universidad”, insistió.



Reiteró que es muy grave que un académico se exprese de esa manera y no esté “alineado” a lo que el Consejo Universitario estableció y que buscan defender los Derechos Humanos de las mujeres y de quienes integran la comunidad sexodiversa.



“Se está cayendo en una violencia de ofensa verbal hacia la comunidad que le escuchó y hacia la familia del alumnado”, afirmó la activista por los derechos de las mujeres.



Asimismo, apuntó que sus expresiones contravienen el protocolo que la UV implementó para la atención de la violencia de género, ya que estipula una ruta para atenderla cuando ocurre pero también invita a todos los integrantes de su comunidad universitaria a respetar los derechos de las mujeres y de todas las personas que la integran.



La docente de la Maestría de Estudios de Género cuestionó que el profesor haya citado versículos de la Biblia para sustentar su postura, lo cual a su juicio, tiene todo el derecho de hacer pero no en una clase de una institución educativa pública y hacia sus estudiantes, porque viola la Constitución que señala que la educación en México debe ser laica, gratuita y obligatoria.



“Es muy grave (que haya citado la Biblia), porque nos pone en entredicho a toda la comunidad académica, nos interpela a quienes somos docentes en la Universidad, porque lo que se piensa automáticamente al ver este video es que todas las personas que hacemos de docentes en esa universidad tenemos ese mismo tipo de valoraciones, contenidos y demás. Deja en ridículo a la UV”, estableció.



Estela Casados González recordó también la reciente reforma al Código Penal de Veracruz, para permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, por lo que reafirmó que es una situación “muy desafortunada y que es una clara invitación para que las autoridades de nuestra máxima casa de estudios superiores actúen en congruencia”.