Docente denuncia acoso por parte de SEV para que diga si ya recibió vacuna

Al Calor Político:



Después de la reciente brigada de vacunación, la Secretaría de Educación a través de sus supervisores, están presionando a que digamos si ya recibimos la vacuna, cuál y en caso de negativa, la razón por la cual no se ha realizado.



Considero que están violentando mis derechos y mi privacidad, por lo que, si requieren datos estadísticos, basta con saber cuántos docentes se tienen en plantilla, o cuántas vacunas se aplicaron.



Se llenó una base de datos respecto a quien quisiera darse de alta para recibir la vacuna, registro con el cual se quedaron, por lo que veo innecesario este acoso del cual estamos siendo objeto, creo que se puede equiparar al delito de discriminación si decidimos no habernos vacunado, mis razones son personales y si en determinado momento se requiere que regresemos a laborar de manera presencial, las autoridades de salud son las únicas que podrán determinar las reglas que habrán de cumplirse para tal fin.



Los registros de salud son personales. Hay una gran diferencia entre tener o no tener la vacuna, pero esa información es algo personal. A medida que más gente la reciba, podremos poco a poco recuperar la normalidad, pero, durante este proceso, estar (o no) vacunado no debería servir para discriminar, señalar, perseguir ni diferenciarnos.



Quienes sí estamos informados sabemos ya a estas alturas qué vacuna protege más o es de mejor calidad y así como lo pregonaban, es “voluntaria y gratuita”.



Si requieren datos estadísticos con fines de informar a la ciudadanía, pues que chequen las bases de datos que ellos mismos han creado.