Docente denuncia atraco a Telesecundaria de Minatitlán

Quien suscribe, docente de la escuela Telesecundaria con clave de centro de trabajo 30DTV1967W, ubicada en la colonia Nueva Esperanza, municipio de Minatitlán, Veracruz.



Le informa a través de este medio el robo la madrugada del día 28 de enero del año en curso, en el que una de las aulas de la escuela fue allanada por gente amante de lo ajeno, que entró por la parte del techo que es de lámina de zinc, cortándola; se robaron la ventana, la puerta de la entrada y material didáctico.



Esta aula ha sido construida y mejorada con los recursos de los padres de familia, aportados durante 9 años. Con mucho esfuerzo y tiempo se había logrado mandar a colocar la ventana y la puerta, dejando una ventana pendiente por hacer que se tapa con una lona regalada de publicidad y sostenida con palos de escobas por dentro.



No es la primera vez que la escuela ha sido objeto de robos, maltrato al inmueble, rayones, sustracción de objetos. Cada vez que han pasado estos eventos se ha notificado a la policía, se han levantado los reportes pertinentes y no ha pasado nada. Siempre nos quedamos esperando que las autoridades volteen a vernos y atiendan las necesidades en beneficio de la comunidad escolar y que no sean los padres de familia los únicos responsables de solventarlas, considerando que involucran un gasto económico fuerte y que ellos apoyan dentro de sus posibilidades. Son una comunidad de escasos recursos y lo hacen con el único propósito de brindarle un aula digna a sus hijos.



Los inmuebles como las sillas de paleta de fierro donde toman sus clases los alumnos, libreros, estantes, pizarrones, han sido gestionados por organizaciones particulares, otros son prestados. La falta de apoyos en programas federales, estatales y municipales hace que nuestro centro de trabajo esté muy limitado y no brinde las mejores condiciones a la comunidad estudiantil. La escuela no ha entrado en 9 años a ningún programa de apoyo por parte de la SEV.



La escuela tiene un terreno amplio y montoso que atraviesa un canal de aguas residuales y que los alumnos tienen que cruzar en época de lluvia. Carece de espacios deportivos, recreativos y sala de cómputo. El terreno no está delimitado por una barda perimetral, por lo tanto tiene acceso por todos lados y se expone al paso de la gente con malas intenciones.



Los baños han sido levantados por las aportaciones en especie de los padres de familia pero al estar expuestos, se han convertido en baños públicos.



Sin otro asunto que tratar, agradezco su atención.