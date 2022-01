Docente denuncia escuela cerrada pese a regreso a clases, en Teocelo

Docente de la Escuela Secundaria “Manuel C. Tello”, en el municipio de Teocelo, el cual prefirió omitir su nombre, denunció que este lunes el plantel educativo permaneció cerrado.Reprochó que a pesar de que el Gobernador del Estado anunció que este día las escuelas que estuvieran en condiciones regresarían a clases presenciales, esta escuela no lo hizo.Y es que indicó que algunos profesores y alumnos sí acudieron, pues desde el mes de septiembre ya hay clases presenciales y al ver la escuela cerrada tuvieron que regresarse."No había tantos alumnos, yo creo que se les informó que no había clases pero el hecho es que no hay clases a pesar del anuncio del Gobernador que hoy se regresaba y esto era un hecho", detalló.