Docentes acusan que SEV no les ha pagado desde la octava quincena de 2021

Buen día:Esperamos contar con su publicación para ayudarnos en nuestra problemática.Somos docentes del estado de Veracruz y hemos acudido a la SEV, principalmente al área de Recursos Humanos, porque nuestros sueldos, para ser más precisos desde la quincena 8 del año 2021 hasta el presente año, no nos han sido depositados. Lo único que nos dicen es que lo rechaza el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo) México. Sin embargo, este último ya nos contestó y nos dice que es la autoridad educativa estatal la que no nos está pagando. Hemos pedido audiencia con el Secretario de Educación y hace oídos sordos. De hecho, lo hemos tratado de contactar por Facebook en su página oficial y sólo borra nuestros comentarios o nos bloquea.Otra de las situaciones más preocupantes es que en el nivel de Educación Básica únicamente ha entregado 49 plazas definitivas de telesecundaria y hasta la fecha la lista no avanza. Sólo nos dicen que hasta que se liberen más cuando sabemos que ya están liberadas.Se niegan a entregarnos las plazas que por derecho nos corresponden, ya que participamos en un concurso de admisión del ciclo 2021-2022 y se niegan a cumplir con nuestros derechos. Hoy la lista se encuentra en el número 68 en espera de avanzar, cuando es bien sabido que el nivel del año pasado entregó 157 plazas y aquí apenas seguimos en el 68.Como dato extra, realizaremos una manifestación el día jueves 3 de febrero en punto de las 5 de la mañana, en las instalaciones de la SEV.Esperamos contar con su apreciable ayuda para que sean escuchadas nuestras peticiones.Atentamente, docentes de Educación Básica proceso 2021-2022.Muchas gracias.