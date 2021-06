Docentes con adeudos “impagables” con financieras se unen a toma de la SEV

Integrantes del Movimiento Fuerza Magisterial se sumaron a la toma de las oficinas que desde el lunes pasado mantiene la Unión de Sindicatos Magisterial del Estado de Veracruz (USMAV) en protesta porque las autoridades federales se declaran incompetentes para resolver el problema que enfrentan más de 2 mil de sus agremiados con las empresas financieras por ser del ámbito estatal esta situación.



Lourdes García Mora, una de las representantes de esta organización, dio a conocer que en días pasados recurrieron a las autoridades federales para que intervinieran en este conflicto con las financieras, quienes mantienen “secuestradas” las nóminas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) desde hace muchos años, las cuales han otorgado créditos a docentes que, con el cobro de intereses, se han vuelto impagables.



Agregó que la respuesta otorgada no los dejó satisfechos, ya que a través de un correo electrónico “nos remiten nuevamente con el titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García, lo cual es una burla e inaceptable, porque nosotros fuimos a solicitar la intervención de la Federación y al declararse incompetentes, decidimos ejercer la vía de la manifestación, que es lo que estamos realizando el día de hoy”.



Recordó que decidieron tomar esta medida porque ya se agotó la instancia judicial, al presentarse las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y es la fecha que no da ninguna respuesta a las mismas; ya se agotó el diálogo con las autoridades y es la única vía que nos dejan, añadió.



Señaló que al arribar a las oficinas centrales de la SEV, se encontraron con otro grupo de docentes que mantenían tomada la dependencia, “en donde hay una cierta concordancia, hasta cierto punto con lo que plantean los otros sindicatos pero cada quien trae su agenda”.



Señaló que permanecerán el tiempo que fuere necesario “porque ya no se trata de negociar, sino de tener respuestas, porque ellos ya saben las peticiones de Fuerza Magisterial. Ya no hay negociación viable más que una respuesta a nuestro pliego petitorio y a la agenda que ellos ya tienen. Ya no se quieren mesas de negociaciones. Necesitamos respuesta a nuestro pliego petitorio”, añadió.