Docentes de Coatepec alistan estrategias para inicio de ciclo escolar en zonas marginadas

El secretario Ejecutivo del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Coatepec, Jaime Ronzón Ortiz, consideró que los menores de zonas marginadas no estarán en desventaja en el próximo regreso a clases a distancia.



Señaló que si bien no cuentan con herramientas como el Internet y dispositivos electrónicos, los docentes se encuentran preparados para enfrentar la situación e ingeniándoselas implementarán acciones para que los niños y adolescentes no dejen de aprender.



“Cuando hay vocación de salir adelante y enseñar, aunque en zonas marginadas no habrá acceso a redes sociales ni conferencias de zoom, los docentes crean otras formas, pero no consideramos que tengan desventajas por la manera ingeniosa en que los profesores se saben mover y conocen las zonas donde trabajan. Esto provoca que puedan establecer canales a través de herramientas con las que se cuenten”, detalló.



En este sentido el funcionario municipal, aseguró que los padres de familia no deben tener dudas sobre el aprendizaje de sus hijos.



Agregó también que los tutores deben estar supervisando durante las clases a sus hijos, en el caso de aquellos que tengan acceso a aparatos electrónicos.



“La recomendación es que los padres estén atentos a cuáles van a ser otras fuentes o herramientas, que siempre estén acompañando a sus hijos, que ellos estén encargados de estos aparatos. Se necesita la supervisión de adultos pendientes de las actividades, esa es la parte complicada, pero los maestros deben adecuarse en eso no debe haber dudas, de que están preparados para atender a los niños y recibirán sus clases de la mejor manera, sabemos que no es la mejor opción, pero contamos con muchas herramientas”, concluyó.