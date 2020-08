Docentes de Coatepec atienden indicaciones ante pandemia, aseguran

Los docentes coatepecanos se adecuaron a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y evitaron que, en el arranque de inicio de clases, los alumnos o padres de familia salieran a las calles a buscar herramientas y material para sus clases a distancia, indicó el secretario ejecutivo del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Jaime Ronzón Ortiz.



“Se tuvo el respeto a las condiciones de la Secretaria de Salud, buscando que desde su casa lleve a cabo el aprendizaje y que no salgan de su casa. El arranque así fue y así se está notando y adecuando todo, para que los alumnos reciban su educación y con los medios que tengan a su alcance”, detalló.



Entrevistado, dijo que los maestros además impartieron sus clases de manera homogénea, adaptándola a las herramientas a las que los estudiantes tengan acceso, incluso en las localidades alejadas.



“Se dio de manera homogénea el aprendizaje que están dando los maestros y se pudo constatar en algunas localidades alejadas, no porque algunos tuvieron acceso mediante un teléfono, tableta o lap top, no por eso se les pidió adecuarse a eso, por el contrario, de manera pareja se dio y se pluralizó a modo de que todos tuvieran el mismo acceso a las herramientas”, expuso.



Por último, aseguró que Coatepec cuenta con docentes comprometidos y se están adecuando conforme a cada una de las necesidades de las localidades.