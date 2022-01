Docentes de educación especial denuncian irregularidades laborales, en Xalapa

Docentes de educación especial que prestan sus servicios en los Centros de Atención Psicopedagógico de Atención Preescolar (CAPEL), exigieron a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que dé solución a la problemática que viven con la falta de pagos, así como la recategorización y reubicación de sus planteles cercanos a sus ciudades de origen.Acompañados por varios manifestantes en las escalinatas de la Catedral Metropolitana, José Luis Romero Guzmán y Karina Navarro, indicaron que son al menos 100 los docentes en el Estado que se están inconformes."Las afectaciones son el cambio de clave correspondiente a nuestro nivel educativo, ya que la función sí la llevamos a cabo en nuestros centros de trabajo, sí trabajamos como maestros de educación espacial, pero no tenemos la clave que corresponde al nivel", acotó Romero Guzmán.Además, denunció que debido a esta situación no pueden acceder a los programas de promoción tanto vertical como horizontal: "Al hacer el intento para promover, de entrada el sistema se bloquea y ya no podemos continuar".En cuanto a los pagos, Romero Guzmán exigió su regularización ya que expuso que una de las perjudicadas tiene más de un año sin cobrar su salario, porque su clave laboral no corresponde al nivel educativo y mantiene sus quincenas bloqueadas."No percibimos lo que deberíamos porque no tenemos la clave de especialistas, nos están pagando tanto del nivel preescolar como del nivel primaria. Existe un bono de integración que se paga una vez al año, el cual tampoco percibimos", detalló.Adicionalmente, retomó la negativa de la SEV de procesar sus cambios de adscripción a sus lugares de origen."Existen muchas irregularidades y por eso es la inconformidad de este grupo de docentes, el manifestarnos de esta manera pacífica para ver si de este modo podemos resolver algo", dijo.Por ello reiteró que no todos los afectados tienen la misma problemática, porque algunos llevan más años como docentes y otros apenas están comenzando."Por parte de la SEV no hemos tenido ninguna respuesta, el sistema pudiéramos decir que nos bloquea para cualquier situación que nosotros queramos en nuestro beneficio; no estamos pidiendo nada que no corresponda a nuestros derechos porque las obligaciones las cumplimos en nuestros centros de trabajo", concluyó.