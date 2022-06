Docentes de educación especial exigen a AMLO ajuste de clave de trabajo

Con peticiones y demandas, fue como habitantes del sur de Veracruz recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador en el evento de supervisión de obra de Modernización del Puerto de Coatzacoalcos.Docentes de educación especial informaron que desde hace seis meses están pugnando porque la clave con la que cuentan les sea cambiada, toda vez que les dieron una de nivel primaria y/o experimental y no de educación especial.Lo anterior genera que sus pagos sean menores a lo que deben recibir, aunado a que hay bonos que no están percibiendo y mucho menos pueden buscar promociones."La clave con la que estamos trabajando no pertenece al nivel educativo en el que estamos, se nos niega el acceso a promoción horizontal a promoción vertical y cambio de centro de trabajo, hay bonos que no estamos percibiendo, el pago es menor a lo que debería por lo que estamos realizando, tenemos el perfil de licenciados de educación especial participamos en una convocatoria y en un proceso para ganarnos la plaza y nos dieron de nivel preescolar, experimental, de nivel primaria y nos ponen candados", dijo Oscar Eduardo Cortés Carrión, representante de al menos 250 docentes que sufren la misma situación.Añadió que, aunque han acudido a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), no les han dado respuesta y en cambio los mandan a Ciudad de México a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y ahí los han regresado a la SEV."Entonces ya no sabemos a dónde dirigirnos, traigo un oficio por todos los compañeros, son 250 de todo el estado, dicen que no hay techo financiero", finalizó.