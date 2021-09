Docentes de Educación Física no recibieron bono extraordinario, denuncia SNTE

Docentes de Educación Física de diferentes puntos de la entidad denunciaron el incumplimiento en el pago de bono que el Gobierno Federal otorgó a todos los docentes frente a grupo como un apoyo extraordinario, el cual se debió de haber entregado el 31 de agosto del año en curso.



A decir de Miguel Ángel Contreras Téllez, secretario de Trabajos y Conflictos de Educación Física de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que esta situación se tenía reportada en al menos 10 delegaciones regionales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).



Mencionó que los afectados están haciendo su reclamo de pago a las delegaciones de la SEV “y no se las reciben. Al parecer hay una indicación oficial, de la que no tiene conocimiento el sindicato, porque se les informa que tienen que comunicarse a un correo electrónico para ser atendida su queja”.



Señaló que hasta el viernes se tenían reportadas quejas de 94 docentes que no han recibido ese pago y que son de las delegaciones de Tantoyuca, Tuxpan, Martínez de la Torre, Misantla, Xalapa Note, Xalapa Sur, Boca del Río, Orizaba, San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan y Acayucan pero faltan los reportes de otras ocho delegaciones.



Hasta el momento, las autoridades del ramo no han dado ningún argumento del por qué no se ha pagado dicho bono y sobre todo, no hay una explicación del por qué las autoridades delegacionales no reciben el reclamo respectivo, porque así es el proceso administrativo, señaló por último.