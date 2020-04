Docentes de Educación Indígena dicen desconocer contenido de cuadernillos que dará la SEV

A escasas horas de que se inicien las clases a distancia, docentes de Educación Indígena desconocen el contenido de los cuadernillos que repartirá el Gobierno del Estado ni saben cómo van a trabajar.



Ramón Tepole González, profesor del sector de Educación Indígena, mencionó que lo que saben es que se elaboraron esos cuadernillos y a través de las Delegaciones Regionales de la SEV se repartirán a los Alcaldes, Agentes y Subagentes Municipales, para que ellos los hagan llegar a los alumnos.



Sin embargo, indicó, hasta ahora desconocen qué contenido hay en ese material, quién lo diseñó y qué programa educativo se consideró.



Comentó que están esperando que el martes, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presente el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para dar alguna información.



Mencionó que saben que a través de TV MAS se estarán impulsando algunos contenidos pero no queda claro cómo lo harán.



Recordó que para empezar, en la región serrana no todos tienen acceso a la web, ya que hay áreas en donde no llega, además de que en otros lugares sí hay pero hay que pagar y es caro, por lo que muchas familias no podrían estar sufragando esos gastos, al menos para pagar una hora diaria que les permite a docentes y alumnos hablar sobre algunos temas.



Confió en que en esta semana se aclare cómo estarán trabajando.