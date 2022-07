Docentes de Huatusco del nivel básico (primaria y secundaria) se manifestaron en la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir pagos al incremento salarial y homologación del sueldo anunciado desde mayo.Alicia Guadalupe Ortega Pérez, secretaria general de la Delegación Huatusco, expuso que les prometen mes a mes y no les pagan.Detalló que por acuerdo de asamblea decidieron manifestarse en la Delegación Regional.Destacó que no tienen claro cuánto es el incremento pues hay compañeros con plaza inicial y otros con carrera magisterial.La entrevistada mencionó que no hay una fecha estimada de pago y por eso reiteró que urgen los pagos.De hacer caso omiso, las protestas pacíficas seguirán en los próximos días.