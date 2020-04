Docentes de la región de Zongolica piden laptops o teléfonos móviles a SEV y SEP

Docentes de la zona centro del Estado que laboran en la región de Zongolica hicieron una solicitud pública a la SEV y a la SEP para que les apoyen dotándoles de laps o móviles que les permitan cumplir con las actividades que se están planteando en esta etapa de la pandemia.



Los docentes, quienes pidieron omitir sus nombres, explicaron que quienes laboran en las zonas rurales y semirurales tienen un salario bajo que les permite mantenerse, pero no sufragar gastos como una computadora o teléfonos celulares de calidad.



Señalaron que de eso deben estar conscientes las autoridades educativas, pues no es una situación que se presente solo en esta zona, sino en todo el Estado.



Recordaron que hoy las instrucciones son las de preparar su material y enviarlos a los alumnos, pero un buen número de docentes no cuenta con un buen equipo para concretar las actividades planteadas para este periodo.



Indicaron que la solicitud es que las autoridades educativas en el estado y federales consideren esta parte y se vea la posibilidad de ayudarles a obtener el equipo necesario que les permita atender esta necesidad con los alumnos y a la vez mantener la relación de primera mano con la SEV y el gobierno del estado.



Mencionaron que de esta petición se hizo un escrito que están circulando en redes sociales y se espera que tengan una respuesta positiva.