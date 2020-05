Docentes de Primaria temen quedarse sin plaza; piden prorrogar plazo para asignación

Docentes de Educación Primaria, grupo "A", pidieron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, para que se les otorguen plazas definitivas.



Tras manifestarse en la plaza Sebastián Lerdo y bloquear unos minutos la calle Enríquez, solicitaron la pronta atención de las autoridades estatales, pues señalaron que sólo les están otorgando interinatos y estos se vencen el 31 de mayo.



"La hoja que nosotros firmamos cuando íbamos a presentar el examen, decía que hasta el 31 de mayo. Si no te cambiaban tu plaza temporal por una definitiva, pues ya. Lo que nosotros queremos es que haya prórrogas por la contingencia", dijo Verónica Ochoa, maestra afectada.



Mencionó que son alrededor de 60 los maestros que están en la posibilidad de quedarse sin plaza temporal y por consiguiente definitiva, los cuales vienen de la zona norte, centro y sur de la entidad.



"Ya se hicieron los exámenes, el procedimiento correspondiente. Este Gobierno solamente se está encargando de acomodar algunos cuantos y nos está dejando a muchos afuera. Ellos tienen la obligación de darnos el respaldo. Ya llevamos un tiempo haciendo este procedimiento y nos dan largas. Somos 60 maestros los afectados".



Expuso que han llegado a la conclusión de que existen favoritismos en el gremio, donde les están dando la oportunidad a algunos que no trabajan.



"Se les está pagando a algunos cuantos por no hacer nada. Aquí estamos los que hemos luchado y nos ha costado. Es la obligación como autoridades y no estamos pidiendo regalado", finalizó.