Docentes de primaria urgen designar a Jefe de Sector en Zongolica

Docentes de Educación Primaria Indígena se manifestaron en las oficinas de la Jefatura de Sector 12 S, ubicadas en esta localidades, para exigir a las autoridades educativas de la entidad la designación formal del Supervisor Escolar Zona Escolar 713, pues la persona encargada del Despacho, sólo lo atiende una vez por semana y hay muchos asuntos que están sin resolver al no darles la debida atención.Esto fue informado por la profesora Ariana Citlalli Vite Cuevas, secretaria general de la delegación D-I-535 del municipio de Atlahuilco, dio a conocer que la manifestación se inició a partir de las 8:00 horas y es hasta las 14:00 que el delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Zongolica, Marcelo Tepole Ramírez acudió a atenderlos y conocer sus demandas.Explicó que actualmente la jefatura la está atendiendo la profesora María Soledad Cologua, luego del fallecimiento por COVID-19 del titular de la misma el 20 de agosto de 2020. Ella es enlace y al mismo tiempo tiene que atender la dirección de su escuela y del grupo de alumnos a su cargo, por lo que sólo una vez a la semana atiende la jefatura de sector, por lo que muchos asuntos están pendientes de resolver.Es por eso que se está demandando al titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García, se designe a una persona de tiempo completo, ya que por este motivo, los que padecen del problema si los 607 alumnos y 43 profesores tan sólo del municipio de Atlahuilco.Expresó que en dicha jefatura se tienen que realizar trámites relacionados con licencias de incapacidad por favor enfermedad, de documentación para requisitar sobre problemas que enfrentan los mismos alumnos y no hay quien les pueda responder. A veces los padres de familia llevan sus solicitudes porque la encargada de la oficina no lo puede hacer al estar en su escuela, añadió.Dijo que este problema ya es del conocimiento de las autoridades correspondientes desde el fallecimiento de su titular en agosto del 2020, pero hasta el momento no se tiene respuesta, por lo que se está demandando se oficialice el nombramiento de quién actualmente está atendiendo está responsabilidad y al mismo tiempo se designe a su sustituto en su escuela, tanto en la dirección como frente a grupo, para que ella pueda salir y atender la supervisión escolar.Finalmente, señaló que de no tener respuesta a sus peticiones, este viernes volverían a manifestarse hasta que sus demandas sean atendidas, porque es imprescindible que sea cubierta la vacante.