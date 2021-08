Docentes de PRONI denuncian por corrupción y cohecho a la SEV

Maestros del Programa Nacional de Inglés (PRONI) interpusieron denuncias penales y laborales en contra de autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por actos de corrupción, cohecho, nepotismo, discriminación, acoso laboral, persecución, hostigamiento, retención de sueldos y violencia de género, y exigir su recontratación y reinstalación en sus centros de trabajo.



En conferencia de prensa, los docentes que recurrieron a este recurso legal, informaron que la decisión tomada, se derivó al ser despedidos injustamente, argumentando que no reúnen el perfil para ocupar las plazas docentes, cuando muchos de ellos llevan laborando en los centros escolares más de once años.



Acompañados de su asesor legal Rogelio Ordóñez Solana, los denunciantes dieron a conocer que el recurso legal se interpuso en contra de Ricardo Javier Hernández Publico, coordinador del Programa Nacional de Ingles en el estado de Veracruz; Félix Guillermo López Rivera, coordinador Académico de la Subsecretaría de Educación Básica y Maritza Ramírez Aguilar, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).



Explicaron los docentes (de Xalapa y del puerto de Veracruz) que ya iniciaron dos denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por actos de corrupción y por derechos humanos, y que, en el transcurso del día, se interpondrán diez denuncias ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECyA) más para exigir la reinstalación en sus áreas de trabajo.



Explicaron que esta acción legal se derivó porque se abrió una convocatoria que no fue equitativa, justa y transparente, al existir favoritismo hacia ciertos maestros, aún sin tener los requisitos solicitados en las reglas de operación del programa.



Ante las quejas que hicieron públicas, se iniciaron las represalias en su contra, “no desplazaron de nuestros contratos, dejándonos sin sustento para nuestras familias e hijos, supuestamente no tenemos el perfil, a pesar de que varios de nosotros sí lo tenemos y llevamos años laborando en este programa.



Denunciaron que, con la convocatoria emitida, se exigió una serie de documente y se especificó que aquellos que no reunieran los requisitos no podían continuar con el proceso.



Sin embargo, recontrataron a maestros sin algunos requisitos como cédula profesional, sin certificaciones en metodología de la enseñanza (argumentando que están en trámite), sin el nivel de inglés requerido, el cual es mínimo B1, pues hay maestros contratados con niveles A1 í A2 (de los más bajos en cuanto al dominio del idioma ingles) y que no están permitidos por las reglas de operación del PRONI.



Además, indicaron que hay otros maestros con licenciaturas no afines, requieren demostrar 120 horas de metodología de la enseñanza del inglés, pero no las reúnen o no reúnen menos de las 120 señaladas en las reglas de operación; otros con licenciatura terminada, titulados con estudios de maestría, con el nivel de inglés requerido (B1, B2 o C1), con certificaciones internacionales, con experiencia frente a grupo de más de 10 años, “no podemos continuar porque no cubrimos el perfil”, añadieron.



Ante esta situación consideraron que viven represalias, discriminación, acoso laboral, persecución, violencia de género y abuso de poder, en la que están incurriendo funcionarios sin el perfil para ocupar este tipo de cargos, ni siquiera el dominio pleno del idioma inglés.



Por tal motivo, hicieron un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García para que haga una revalorización de los docentes frente a grupo del PRONI y se evite la exclusión y la humillación que son objeto.



Finalmente, confiaron en que los magistrados del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, resuelvan a su favor y se les garantice que sus derechos laborales no sean conculcados.