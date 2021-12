Docentes de región de Orizaba denuncian retrasos con pagos

Docentes de la región de Orizaba de nivel básico y medio superior son los que hasta el momento no han recibido sus pagos, indicó Jesús Quiroz Cortés, integrante de la CNTE Altas Montañas.Explicó que son profesores que cobran en Banamex, HSBC y Bancomer.Indicó que es difícil creer que el problema es de los bancos, pues cuando el recurso está depositado en seguida se empieza a dispersar, así sea en la tarde o noche.Agregó que este retraso en los pagos se está presentando en el último mes del año, pues no habían tenido problema por esa causa.Lamentó que la dispersión de ese recurso se esté dando con retraso en estas fechas en que mucha gente está esperando solamente recibirlo para cumplir con sus compromisos.Consideró que si la dispersión se hubiera hecho a tiempo, no se hubieran dado problemas con los bancos.El integrante de la CNTE Altas Montañas opinó que no pueden estarse dando excusas cuando se tiene un compromiso con los docentes para que reciban sus pagos en tiempo y forma.Cabe mencionar que los docentes fueron informados a través de un comunicado de la SEV que la dispersión de recursos se hizo el pasado viernes, por lo que el atraso en los pagos debe atribuirse a las instituciones bancarias, pero este lunes se cubrirían los pendientes.