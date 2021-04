Docentes de secundaria están listos para regresar a clases, aseguran

Tras la vacunación, los docentes se encuentran listos para regresar a las aulas, aseguró el director general de Educación Secundaria en el Estado, José Luis Guzmán Ríos.



No obstante, comentó que para volver a las clases presenciales se tiene previsto llevar a cabo una consulta con los padres de familia y ver las condiciones en que se encuentran los alumnos.



Aun así, aseguró que los maestros ya están dispuestos a retomar las clases.



Respecto a las condiciones de los planteles, agregó que los profesores hacen un gran esfuerzo junto con los padres para tener las aulas en condiciones.



Mencionó que a la fecha, no se tiene alguna escuela secundaria que haya sido objeto de vandalismo desde que se inició la educación a distancia.



Sobre el proceso de vacunación, comentó que a la sede de Orizaba acudirán en estos días alrededor de 19 mil maestros de 55 municipios de la región centro del Estado.



Estos docentes, añadió, debieron hacer primero su registro en plataforma y presentarse en el día y horario asignado, de acuerdo con la primera letra de su apellido y con sus datos e identificación.



Cabe mencionar que a esta actividad acudió el delegado de la SEV, Ángel Huerta Anzures, quien así reapareció luego de estar ausente de eventos y actividades públicos desde que inició la pandemia en Orizaba, incluso de su delegación, en donde hubo reiteradas quejas de padres de familia por su ausencia, ya que no se daba solución a problemas que él debía atender.