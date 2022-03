Docentes de UV le huyen a clases y Sindicato los protege, acusan Alumnos

Alumnos de la Universidad Veracruzana (UV) en el campus Ixtaczoquitlán protestaron para denunciar que docentes que no acuden a las clases presenciales con diversos pretextos.Los jóvenes mencionaron que, por ejemplo, una profesora dio sólo dos clases en línea el semestre pasado, aunque trató de suplir esa ausencia con una gran cantidad de actividades.Los estudiantes explicaron que buscan tratar de recuperar lo que se perdió en años de pandemia pero amparados por el Sindicato, la mayoría de los profesores no acuden a las clases presenciales.Indicaron que han enviado varios oficios a las autoridades de la UV en demanda de que se cumpla con la presencia de los docentes pero hasta hoy muchos no llegan, lo que contribuye a que en estos momentos no estén recibiendo una educación de calidad.Este miércoles, los alumnos realizaron una caminata por el interior de la USBI, en donde portaron cartulinas en las que se leían mensajes como:"No fuera día de pago porque no faltan", "Ya descansaron dos años, es hora de dar clases", "Poner a exponer a los alumnos no es clase" y "Sigo igual que cuando entré", entre otros mensajes.Cabe mencionar que los jóvenes declinaron dar a conocer los nombres de los profesores que se reúsan a dar clases presenciales, ya que temían ser objeto de represalias.