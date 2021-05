Docentes de varias zonas del Estado exigen pago del seguro institucional

Familiares de docentes y personal activo de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), se manifestaron para exigir el pago correspondiente al Seguro Institucional que dicha dependencia adeuda desde le 2013.



En su mayoría hijos de docentes fallecidos, argumentaron que son aproximadamente 18 los trabajadores que cumplieron con el pago de su seguro, pero al momento de morir y los familiares solicitar el pago de este, nunca tuvieron respuesta de la autoridad.



"Tenemos 18 casos, son por invalidez o por alguna defunción. Tenemos el caso de un compañero que ha necesitado operación y no es posible que no le puedan pagar. Las autoridades les dicen que no hay dinero", dijo Karen Grajeda, beneficiaria.



Son poco más de 12 millones de pesos los que se les adeudan a los familiares y algunos trabajadores activos.



"Sólo nos dieron 100 mil pesos. Venimos de todo el Estado, norte, centro y sur. Es muy vergonzoso estar aquí y tenemos miedo de que nos pase algo como lo que pasó con los docentes".



Indicó que tras acudir más de 40 veces a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), formaron un grupo para exigir la misma solicitud.



"Se robó el recurso y ya no llegó a manos de las personas que pagaron. Nos dicen que ya nos van a pagar y nada. Es el mismo gobierno que descontaba quincenalmente este seguro", concluyó.