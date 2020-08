Docentes de Veracruz Puerto se dicen listos para las clases a distancia

Docentes veracruzanos afirman que ya se preparan para el inicio del próximo ciclo escolar 2020-2021, el cual será el próximo 24 de agosto cuando arranquen las clases a distancia y a diferencia de los últimos meses del ciclo anterior, “esta vez sí hubo tiempo de prepararse”.



Además de las plataformas virtuales, se apoyarán en canales de televisión abierta y radio, por lo cual cada docente podrá elegir el método de entrega de tareas y evaluación, según sea más práctico para los alumnos y ellos.



"Nos agarró de momento, en una semana tuvimos que prepararlo, algunos ya manejaban Classroom y por WhatsApp. Tratamos de hacerlo lo más práctico. Van a ser canales de televisión para las zonas donde cueste mucho trabajo, en lo digital será complejo porque habrá que ver si hay equipo en casa y son 3 niños y hay que organizar con uno o dos equipo pero también estará la radio, también se trabajará con cuadernillos", dijo Ricardo Tejeda, docente de secundaria y preparatoria.



Los docentes indican que darán continuidad al ciclo escolar pasado, es decir, que se retomarían los grupos.



A su consideración, el ciclo escolar 2021-2020 cerró de manera adecuada y sin que representara un retraso en los estudiantes a pesar del cambio de modelo de enseñanza.



"La recomendación es que te lleves tu grupo. El profesor de tercero atenderá a cuarto porque conocerá algunas deficiencias del ciclo anterior. Se cerró bien, los alumnos no llegan en promedio a como se venía trabajando. Se involucraron los padres de familia, esperamos el apoyo en este ciclo escolar para tener las condiciones de enseñanza-aprendizaje", dijo el docente.



También piden que los estudiantes se comprometan con sus clases a distancia, cumplan y haya mejor eficiencia en los resultados.



"Uno como profesor está ahí pero también depende mucho de que ellos respondan, que participen. Ya se trabajó y de eso también se puede aprender para mejorar todo este proceso", señaló Cristina Hernández, docente de universidad.



Por su parte, los padres de familia también están organizándose para asistir a los niños en las clases desde casa aunque para muchos es complicado porque también deben cumplir con labores a distancia.



"Es un poco complicado para mí porque yo también tengo trabajo. No es lo mismo porque no tiene al docente, no es la misma explicación y luego no comprende bien, no es la misma razón", comentó Noemí Ruiz, madre de estudiante de cuarto año de primaria.



Faltan 3 semanas para el regreso a clases y hasta que el semáforo epidemiológico cambie a verde se retomarán las actividades presenciales.