Docentes de Xalapa exigen que se respete escalafón para obtener plazas

Docentes que conforman la expresión ideológica al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), "Democratización y Unidad Sección 32", exigieron respeto a la antigüedad y escalafón que tienen los docentes al momento de ofertar horas o plazas que se liberan tras la jubilación de uno de sus colegas.Y es que indicaron que con la nueva Ley General para Maestras y Maestros, el proceso entre que un profesor se jubila y la asignación de otro que ocupe su lugar puede demorar hasta 7 meses, tiempo durante el cual los estudiantes dejan de recibir su formación académica completa, sobre todo de secundaria."Con la implementación de esta Ley que fue lo que sucedió, no tenemos nada en contra de los compañeros de nuevo ingreso pero ahorita las escuelas secundarias técnicas y generales, de Las Choapas y de toda la entidad, los alumnos no reciben todas sus clases porque el docente se jubila y entonces después del proceso se tiene que contratar a educadores interinos y este proceso es muy largo, pueden tardar de 3 hasta 7 meses", afirmó Rubén Darío Silva Hernández.El docente, quien es representante general de esta expresión ideológica, apuntó que esto está afectando considerablemente a los estudiantes porque si se busca que estén preparados adecuadamente, no lo podrán estar si no reciben todas las clases."Lo que proponemos es la recuperación de nuestros derechos escalafonarios, anteriormente un educador se jubilaba o salía de licencia, se hacía una propuesta delegacional, el comité ejecutivo de las delegaciones o centros de trabajo traían una propuesta de 10, 15, 20 o 30 años de servicio; llegaban acá y se hacía otra propuesta seccional y se iban a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y eran contratados", explicó.Silva Hernández reiteró que de esta manera los grupos escolares no quedaban "desamparados", de allí que insistió en que se recupere verdaderamente el escalafón para que los alumnos sean atendidos y con ello mejorar la realidad de la enseñanza en la Entidad.Negó que con esta propuesta se pretenda que el sindicato tenga la potestad de elegir al profesor que quiere que sea asignado a un plantel educativo; sino que a su decir, se trata de reconocer el tiempo que lleva un maestro impartiendo clases."Yo profesor, si estoy impartiendo matemáticas y hay estas horas aquí de matemáticas, voy a impartir matemáticas; si hay unas horas de civismo y soy maestro de civismo, pues voy a impartirlo, o sea, no se heredaría, no se estuviera favoreciendo a los demás, primero se estarían respetando sus derechos de su contrato colectivo", aseveró el líder sindical del sur de Veracruz.Por otro lado, criticó con los cambios para la promoción docente, los licenciados en derecho ya no puedan impartir clases de historia, sino sólo de formación cívica, cuando anteriormente se les permitía que pudieran atender estas dos materias y con ello lograr un mejor salario."En este año, para el proceso 2022-2023, el que estudió derecho solamente puede impartir formación cívica, perjudicándolo en que ya no puede crecer, si ya no se le permite dar estas clases, ¿entonces cómo va a poder mejorar su salario?", se preguntó.Manifestó que si el maestro se preocupa por estar impartiendo su enseñanza, mejorando su preparación para así mejorar la calidad de la formación de los alumnos, siempre estará pensando en cómo subsanar las necesidades de su familia.