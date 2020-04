Docentes de zona norte piden a financieras prórroga con créditos

Los bolsillos de más de 800 docentes veracruzanos quedan “en ceros” para poder subsistir ante la contingencia sanitaria de COVID-19, debido a que financieras con las que contrataron créditos se niegan a darles prórrogas en sus pagos, como instituciones bancarias del país han otorgado.Profesores de la organización “Fuerza Magisterial” afirmaron que ya pidieron la intervención de la Secretaría de Educación de Veracruz y recibieron negativa, por lo que ahora solicitan el apoyo del gobernador Cuitláhuac García.Crediempleado, Grupo Peben, Financiera Fortaleza Bay Sport, Kapital Financiera, Directodo México, Kondinero Crédito Real, Financiera Maestra, Impulsora Promobien, Tío Paguitos, y Consupago S.A. de C.V. son algunas de las empresas financieras, algunas de ellas con los mismos miembros de su directiva pero con distinta razón social que les hacen descuentos de más del 90 por ciento a su salario.Cabe señalar que estas mismas empresas fueron denunciaras por otros docentes, quienes acusaron que los descuentos son ilegales y que fueron estafados No obstante, “Fuerza Magisterial” aclara que ellos no niegan ni evaden los descuentos pero sí tendrán graves dificultades para cumplir ante la pandemia.Los profesores explicaron que normalmente buscan otros empleos para tener como subsistir mientras se libera su salario pero ante la contingencia en el país, no tienen otra manera para cubrir sus deudas y necesidades.El docente José Luis Sobrevilla, del municipio de Córdoba, vocero de esta agrupación estatal, dijo que se conformaron en poco tiempo e incluyen también a compañeros de la zona norte de Veracruz que se han sumado gracias a las redes sociales, donde se han identificado ante la situación que les afecta.Alertó que algunos de ellos perciben apenas 500 pesos y otros absolutamente ni un peso por los descuentos, lo que consideran una violación a los derechos humanos del trabajador.