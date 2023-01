Docentes deben vigilar conductas no adecuadas de estudiantes

El supervisor escolar, Israel Tejeda Pérez, aseveró que los docentes en cada consejo técnico son recordados de que deben estar atentos a los comportamientos de sus alumnos, para saber si controlan sus emociones, si tiene problemas con los demás estudiantes, si hay conductas no adecuadas y así poder prevenir diversas situaciones.Entrevistado en referencia a lo ocurrido en La Perla con dos niños, donde uno mató de un disparo en la cabeza al otro, indicó que son temas de actualidad que no pueden dejarse de abordar, pues prende las alertas sobre lo que estan sintiendo los infantes."En cada consejo técnico y reunión que tenemos abordamos los temas de actualidad, siempre tratamos esos asuntos con los directores".Añadio que cada autoridad en la escuela junto con su equipo, tienen sus protocolos para ir detectando situaciones que pudieran ser riesgosas para la comunidad educativa.Incluso los maestros se organizan para repartirse las diferentes áreas de la escuela y estar pendientes de los alumnos. "Hay que ver dónde está el grupito de niños, si en la cancha, en el baño, en el salon. Estamos previniendo, los maestros desde que llegan son responsables de recibirlos, de ver qué cosas hacen".Hasta ahora, dijo, no han tenido casos de bullying, porque se trabaja en prevenir esta situación. "Hemos dado muchas charlas a los directores, directoras y maestros para que sepan cómo prevenir el acoso escolar y eso nos ayuda a que si se detecta algún caso, se atienda".