Docentes del SNTE bloquen vías en Fortín; acusan que líder interino hará elección amañada

Profesores provenientes de 26 estados del país bloquearon desde las 6:00 de la mañana de este martes las vías del ferrocarril a la altura de la exestación, en rechazo al dirigente nacional interino del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, quien pretende -a través de una elección amañada- perpetuarse en el poder.



Exigen una mesa de diálogo y se pronunciaron por dar marcha atrás a la Reforma Educativa, que reintegren a los profesores que han sido corridos por oponerse a ella y una auditoría externa a su dirigente nacional.



El profesor Jesús Vargas Martínez, integrante del Movimiento Nacional por la Democratización del SNTE, advirtió que no desalojarán las vías del ferrocarril hasta que no sean atendidos con su pliego petitorio.



Rechazó las elecciones de las delegaciones porque su dirigente, Alfonso Zepeda, busca llevarlas a su modo y después realizar la elección nacional y perpetuarse en el poder.



Dijo que al lugar ya se presentaron elementos de la Policía de la SSP, Fuerza Civil, Municipal y Policía Federal para invitarlos a desalojar pero expuso que no lo harán y están dispuestos asumir esta situación hasta sus últimas consecuencias, porque es la última alternativa que les ha dejado el Gobierno Federal.