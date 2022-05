Docentes del SNTE demandan a la SEV cumpla compromisos

El pago de horas laboradas y la asignación de plazas son algunos de los pendientes que tiene la Secretaría de Educación de Veracruz con los docentes, acusó Daniel Covarrubias López, líder de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).Y aunque no precisó las cifras, sostuvo que “son miles las horas que les adeudan en secundarias generales y técnicas. Y en Telesecundarias también son 6 (de las 30 horas de la jornada laboral) las que les adeudan”.Asimismo, mencionó que no se han asignado recursos, es decir, maestros de nuevo ingreso que tienen que llegar a las escuelas, lo que tiene como consecuencia que muchos planteles no tengan las plantillas completas, sobre todo cuando han regresado a clases presenciales.Respecto al programa Escuelas de Tiempo Completo refirió que, si bien no desaparecen del todo, pasan al esquema de La Escuela es Nuestra, criticó que padres de familia tengan que pagar a los docentes, pues es un compromiso que debe cumplir el Estado.“Quien tiene la relación laboral con los maestros es el estado, y tendrá que pagarlos”, recalcó Covarrubias ante más de 5 mil docentes reunidos en el Gimnasio Municipal, repleto y en un ambiente de sofocante calor.El evento fue denominado “Reunión de trabajo y presentación de la directiva seccional”, luego de que obtuviera la dirigencia el pasado mes de abril.Pero la reunión provocó la suspensión de actividades en escuelas y, con ello, que miles de alumnos se quedaran sin clases este jueves, aunque el dirigente sindical minimizó el hecho.“A los maestros nos deben mucho. Nosotros no debemos. La verdad es que cada vez que nosotros venimos aquí, como ahora, hubo la ausencia de algunos cuantos (maestros en sus escuelas), pero el trabajo no se detiene. Por un día que los compañeros se ausenten no pasa nada. Yo les pido disculpas a los niños y a los padres, pero teníamos que agradecerles (a los docentes) por su respaldo (en la contienda sindical)”, concluyó.