Docentes del SNTE enfrentaron solos la pandemia; los abandonó la dirigencia, acusan

Los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) nunca se preocuparon por el personal que tuvo que enfrentar solo la pandemia; nunca les interesó saber los protocolos sanitarios, señaló el docente Galdino Diego Pérez, coordinador del Movimiento Democrático Magisterial (MDM) Veracruz."Sólo mandaron hacer ahí, unos cubrebocas con su logo SNTE pero fue lo único que en algunas escuelas entregaron pero nunca se sentaron con las autoridades para ver alternativas".El entrevistado dijo que este descuido de parte del sindicato provocó que profesores de diferentes partes del Estado fallecieran por causa del COVID-19.De igual forma, la pandemia provocó que algunos otros tuvieran que acelerar su jubilación, para poder quedarse en casa y no arriesgarse durante esta pandemia.Galdino Diego añadió que el trabajo fue más arduo durante estos años que lleva la pandemia, pues tuvieron que trabajar en línea así como presencial. "Ya no trabajamos 20 horas cada semana del mes, sino tiempo completo".Añadió que el sindicato no ha defendido los derechos de los trabajadores, pues ahora se están pagando las pensiones en UMAS y no en salarios mínimos."Nunca vimos a los de la sección 32 del SNTE defendiendo a los docentes, nunca se sentaron para hacer un protocolo, no hicieron mesas de trabajo para buscar seguridad para los niños y los profesores".