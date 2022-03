Docentes del SNTE perderán ingreso extra al quitar escuelas de tiempo completo

Al menos 500 maestros adheridos a la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se encuentran inconformes con la decisión de desaparecer las escuelas de tiempo completo, pues perderían un ingreso económico extra.Al respecto, Leonardo Campos Aparicio, director de Primarias de la Sección 56, señaló que los docentes están sorprendidos de la determinación del Gobierno Federal, pues además se trata de un programa beneficioso para los niños de zonas rurales y marginadas.“Es una pena que quiten el programa; hemos visto que el progreso, el apoyo que estamos dando para los niños de Veracruz y los padres de familia. Esta noticia es una molestia generalizada entre los compañeros”, sostuvo.En función de ello, acotó que buscarán la manera de ser escuchados para que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encuentren el presupuesto de inversión y continúe el servicio que se da principalmente para las comunidades.Agregó que de acuerdo con la información que posee, aún se analiza si se procederá a extinguir el programa o no, aunque los profesores ya tomarán cartas en el asunto.“Los docentes están contentos porque aunque invierten tiempo, les gusta estar con sus alumnos y quieren a las comunidades”, señaló.El aspirante a la dirigencia estatal de la Sección 56 cuestionó que hasta el momento no sepan qué está haciendo el Sindicato para aportar en el rescate del programa y justificó que los docentes como tal no tengan posibilidad de influir en la decisión.“Hay jerarquías, nosotros aportamos únicamente nuestra inquietud pero tenemos limitaciones”, justificó.Campos Aparicio se perfila como candidato para la renovación de la Sección 56; el docente ha tenido varios cargos sindicales, entre otros, secretario de Organización del SNTE en Poza Rica, secretario de Actas y Acuerdo, secretario de Trabajos y Conflictos de Nivel Primaria, y consejero nacional del SNTE.Ha sido igualmente cinco veces delegado seccional y tres veces delegado nacional del SNTE; se le identifica como el candidato de oposición a Mario Hernández, actual dirigente de la sección.