Docentes en zonas rurales la tienen difícil y no tienen apoyo de autoridades

Los docentes veracruzanos en zonas rurales no han recibido ningún tipo de apoyo para dar las clases a distancia, por el contrario, deben usar sus recursos para cumplir con el calendario escolar.



Además, afirman, deben buscar la forma de hacer llegar el material a las comunidades, en donde generalmente no hay Internet o señal de televisión.



"Todo lo están poniendo ellos, los trabajadores de zonas rurales son los que están con mayores complicaciones".



“Algunos han llegado al extremo de comprar bocinas y hacer las grabaciones y transmitir en las bocinas con megáfono, otros llevaron memoria USB y llevan sus computadoras, están haciendo lo que humanamente pueden pero no se ha implementado por parte de la Secretaría de Educación un apoyo”, dijo el integrante de la Unión de Sindicatos Magisteriales de Veracruz, Abid Moctezuma Uscanga.



Comentó que en esta organización, alrededor de mil docentes pertenecen a zonas rurales.



Además, para este ciclo, sólo se les indicó que deberían llevar las clases a distancia, sin ningún material.



“A la educación no se le está dando apoyo, al contrario solamente se les indica a los docentes que la estrategia es el regreso a clases en casa, esto los obliga a pagar Internet, teléfonos”.



Moctezuma Uscanga aseguró que son los mismos docentes los que critican la falta de apoyo de las autoridades.