Docentes están listos para volver a las aulas: Subsecretaria de Educación Básica

La subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, dijo tener la certeza que los maestros en Veracruz se pondrán en coordinación con los padres de familia y demás docentes para generar las mejores condiciones para el regreso a clases presenciales.



En ese sentido, aseguró que los profesores en la Entidad han demostrado que el tema educativo no se detiene, y mientras la enseñanza fue a distancia se llevaron a cabo diversas estrategias para atender a los estudiantes.



“Los maestros en Veracruz van a ponerse en coordinación con los padres de familia, con los maestros para poder generar cada centro de trabajo con su propia estrategia. Teniendo como prioridad que los niños tengan el servicio educativo”, precisó.



Ramírez Aguilar reiteró que lo que se busca es que el trabajo que han realizado los docentes en casa, a partir del 30 de agosto se esté realizando desde los salones.



“Que tengan los horarios en que tengan que laborar, su planeación, que no se trabaje de más, que se haga un conjunto de estrategias que permita el maestro pueda llevar a cabo el proceso educativo, pero también que los chiquitos del Estado, puedan estar (presencialmente)”, insistió.



Añadió que se tiene que ir haciendo una “mezcla” entre quienes tienen la oportunidad de contar con plataformas y quiénes no.



“Ya el tema educativo, de la escuela como la teníamos concebida desde un inicio ha cambiado, se está haciendo una mezcla y estamos seguros que el inicio del ciclo escolar va a ser un éxito”, expuso.



Finalmente Maritza Ramírez comentó que en muchos planteles los maestros se están preparando para volver a clases presenciales, limpiando las aulas junto con los padres de familia y tomando el curso previo a este inicio del ciclo escolar la semana pasada.