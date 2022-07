Docentes estatales siguen sin recibir “extra” por aprobar examen de promoción

Docentes del estado de Veracruz que aprobaron el “Examen Horizontal” recriminaron la falta de pago que debían de recibir por ello.De casi 10 mil docentes que participaron 932 fueron elegidos, así lo aseguró la docente afectada Eloísa Soto, quien también señaló que son los profesores estatales a quienes no les están pagando el salario completo aunque los profesores federales lo han recibido en su totalidad desde diciembre.La convocatoria salió en marzo del 2021 y hasta el mes de noviembre les informaron de los 932 que fueron seleccionados.El beneficio por haber aprobado dicho examen es de un aumento del 35 por ciento proporcional al salario que recibían.Los docentes afectados admitieron que recibieron un adelanto de lo que debían de recibir de septiembre a diciembre del año pasado, el cual ni siquiera alcanzaba el 35 por ciento estipulado. Sin embargo, de enero 2022 al día de hoy no han recibido el pago en su totalidad.Afirmaron haber entregado oficios a la SEV y haber solicitado audiencias con las autoridades; “tenemos oficio pidiéndole audiencia de hace tres meses al gobernador Cuitláhuac y no nos contesta. Tenemos oficios con Zenyazen y tampoco nos responde. Pedimos que atiendan la problemática porque es una situación que nosotros ya ganamos, no estamos pidiendo favores”, comentó Ernesto Méndez, otro de los docentes afectados.Ante el cuestionamiento sobre el monto del adeudo, el profesor Méndez dijo “en entrevista Zenyazen dice que la deuda de los 932 docentes es de más de 85 millones de pesos”.Asimismo, comentó que ellos no deberían de tener la necesidad de alzar la voz, ya que la situación por la que pasan no debería ocurrir.