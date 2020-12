Docentes exigen a la SEV no modificar proceso de asignación de plazas

Representantes del Movimiento de Normalistas y Egresados de Instituciones formadoras de maestros UPN y UPV, y CAM se manifestaron en el acceso principal de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para que se les aclare todo lo relacionado a su situación laboral, al tener un nombramiento sin haber sido basificados.



Su preocupación, estriba por la pretensión de la diputada federal, Tania Santos Cruz, de presentar una iniciativa para modificar el proceso actual de asignación de las plazas de docentes, en las que se pretende incluir a los que ya están laborando frente a grupo, pero que aún no se han basificado.



La comisión de docentes, integrada por egresados de las escuelas normales públicas y de las Universidades Pedagógica Nacional (UPN) y Veracruzana (UPV), realizaron esta protesta para solicitarle al titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García, les aclare esta situación.



“Somos varios los maestros los que nos encontramos en esta situación, todos ellos ya tenemos nuestro nombramiento y ya estamos laborando en nuestras escuelas”.



Mario Ulises Solís Castelán, vocero del movimiento, dijo que esta petición se la hacen también a la Oficial Mayor de la SEV y al encargado de la UCICAM, éste último quien coordina el proceso de admisión del ciclo 2020-2021, porque ya existe una normatividad para este fin, donde se supone que se les da prioridad a las instituciones oficiales formadoras de docentes.



“Estamos pidiendo que la SEV esclarezca esta situación, porque nosotros ya tenemos un nombramiento de tipo definitivo, pero de carácter temporal, de acuerdo a las claves que se manejan, pero estamos en busca de nuestra basificación y así lo manejan las reglas de operación”, añadió.



Tan sólo de las plazas de Educación Básica hay alrededor de 400 plazas y se desconoce el número de las de Educación Media Superior, por lo que se está pidiendo que se respete en el estado de Veracruz el proceso de asignación de plazas docentes, establecida en la convocatoria 2020-2021 y los criterios excepcionales que se dieron a causa de la pandemia, en donde se establece que se les dará el nombramiento de alta temporal en una vacante definitiva tengan derecho a poder buscar el proceso de basificación por medio de una evaluación final.



Sin embargo, la diputada Tania Santos propone que se junten la lista uno, en donde ya se tienen los nombramientos con la lista dos de egresados de escuelas particulares, lo cual da a entender que prácticamente nuestro nombramiento sea un interinato y no tengamos derecho a una basificación y volvamos a participar, lo cual es incorrecto.



“Ya se estableció la normativa y pedimos que se respete, si en el próximo proceso de admisión 21-22, quienes hacer ese cambio que se haga, pero todo en base a la legalidad, no se puede darle la razón, porque nosotros ya estamos regidos por esa norma”, añadió.



Los representantes de este movimiento de docentes, se reunieron con funcionarios de la SEV, quienes establecieron el compromiso de investigar los comunicados de la diputada federal porque los desconoce y seguirá aplicando los criterios excepcionales que rigen en los procesos de admisión rumbo a la basificación de manera total.



Si la ley cambia en el ciclo 21-22, están en su derecho, porque es un proceso que se lleva a cabo en las Cámaras de Diputado y de Senadores y ante el poder Ejecutivo, por lo que nosotros buscamos que el proceso se respete de manera normal, del cual se dijo no habrá cambios, se indicó por último.