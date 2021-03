Docentes exigen a SEV agilizar cambios de inscripción y recategorización

Integrantes del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE) tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir a su titular, Zenyazen Roberto Escobar García, que resuelva sus demandas de cambios de adscripción y recategorización solicitadas por sus agremiados desde el año pasado.



Gerardo Velázquez Marabert, secretario general de esta organización sindical, informó que ha faltado de parte de los funcionarios respeto y un trato igualitario para con este sindicato, porque se han tenido mesas de negociaciones y se llegan a acuerdos pero no se cumplen y cuando de nueva cuenta se exige el cumplimiento, ignoran lo acordado o de plano no los atienden.



“Hemos tenido breves pláticas con funcionarios que asisten al titular de la SEV. Le hemos solicitado audiencia y no la ha dado; no hay una fecha específica. Quien lleva la agenda nos dice que no sabe qué día nos pueda atender el Secretario de Educación debido a que está muy ocupado. Lo que se nos hace una falta de respeto debido a que desde el 24 de noviembre y el 6 de diciembre se acordó que se resolverían los pendientes de agenda de los sindicatos”, añadió.



Expresó que en días pasados se volvió a solicitar una reunión con el titular de la SEV y de nueva cuenta nos dijeron que no había fecha, por lo que la base magisterial decidió tomar las oficinas por la falta de seriedad y voluntad de parte de los funcionarios de esta dependencia estatal.



Sólo han dado largas y ha pasado ya un año así, por lo que requerimos que haya una autoridad que sea seria y que nos atiendan con el respeto que merecemos, debido a que un sindicato está conformado para la defensa de los trabajadores y eso es lo que estamos haciendo. Por ley tenemos el derecho de ser atendidos, recalcó.



Explicó que en las reuniones sostenidas no se llegan a acuerdos concretos, porque el techo presupuestal tenía que haberse asignado en el 2020; en ese entonces, por la pandemia, nos dijeron que no era posible, porque el recurso fue canalizado a la Secretaría de Salud, por estrategia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



Sin embargo, dijo, ya estamos en el 2021 y quedamos de vernos en febrero, seguimos hablando en ese mes y ahora ya estamos en marzo y queremos saber cuál será la postura del Secretario; lo que buscamos es el diálogo con el titular y la Oficial Mayor de la SEV.



Finalmente, recordó que lo que están solicitando es que se atiendan los cambios de adscripción y la aplicación del techo presupuestal que otorgan a los sindicatos para que puedan recategorizar al personal homologado, que no se ha hecho desde el 2018, a pesar de que existe un techo presupuestal de 600 millones de pesos para este rubro, del que se desconoce su uso y destino, concluyó.