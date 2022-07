Docentes jubilados reclaman de vuelta bono que les quitó gobierno duartista

Jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) exigieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez solución al pago de beneficios que les corresponden por Ley y que no se les han otorgado. Se manifestaron en el centro de Xalapa y cerraron la calle Enríquez.Pidieron también la intervención del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, para que el Gobernador del Estado los atienda personalmente para dialogar sobre el pago del bono anual.“Creemos que hay que ser congruentes, que el Gobernador nos diga si o no se puede y por qué situación. Pero que nos atienda. Que recuerde que él también es maestro y que tiene familia que son maestros. Nosotros somos maestros. Tenemos que estar conscientes que hemos sido formadores y se debe de tener respeto y educación hacia nosotros y atendernos”, fustigó María Dolores Herrera Juárez, una de las afectadas.De igual manera, solicitan que el ISSSTE de Orizaba atienda en jornada completa de 24 horas a los derechohabientes. También demandaron basificación del personal y que a éste le sea otorgado un salario digno.Isabel Cristina Hernández López, otra de las jubiladas que están siendo afectadas, aseguró; “esta situación la venimos padeciendo de muchos años atrás y ahorita ha sido más grande. Independientemente del problema que tenemos con seguridad social, tenemos un problema grandísimo como bono que nos quitó el Gobierno del Estado en la época del señor Duarte”.Los afectados también piden 25 días de aguinaldo y que se les respete a los jubilados el pago en salarios mínimos y no en UMA. Así como el incremento de pensión.“Venimos a exigir no como Sección 32, como dicen muchos, venimos a exigir como jubilados y pensionados. Estamos cansados del Gobierno del Estado y que no se nos tome en cuenta”, comentó Hernández López.