Docentes no reportan incidentes tras pago de aguinaldos

El secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educacion (SETSE), Genovevo Zapot Zapot, indicó que hasta el momento no se han registrado incidentes delictivos en contra de docentes, esto luego de que recibieran su aguinaldo.



Entrevistado, dijo que fue gracias a la estrategia sugerida por los sindicatos a las autoridades educativas para que los profesores no se presentaran en sus escuelas a los Consejos técnicos el pasado viernes, lo cual los colocaba en una situación vulnerable.



"Gracias a la estrategia sugerida por los sindicatos a nuestras autoridades educativas, se logró que el último día los maestros no se presentaran a las escuelas al Consejo Técnico, ya que al no haber clases estaban más vulnerables a cualquier hecho delictivo, además que recibieron sus prestaciones de fin de año tal y como se les había prometido", detalló.



Y es que refirió que en años anteriores, en la zona de Córdoba, Coatzacoalcos y Poza Rica, los maestros habían sufrido de extorsión y levantones.



"Afortunadamente, este año no hemos tenido conocimiento de esto", acotó.



Finalmente, precisó que los pagos y gratificaciones de los docentes fueron entregadas en tiempo y forma.