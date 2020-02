Docentes no se pueden quedar de niñeras; tienen otras responsabilidades: SNTE

El secretario de Organización de la Región X de la Sección 32 del SNTE, Alejandro Escobar Ávila, puntualizó que se tendrá que ver cómo atender el tema de la seguridad de los menores en el horario de salida pues los maestros ya cumplieron con su horario y también son padres y madres de familia que tienen sus propias responsabilidades.



Consideró que una cosa es lo que diga el Secretario de Educación en el Estado, pues no se puede cargar a los docentes con una responsabilidad que no les corresponde.



Resaltó que los profesores son como cualquier profesionista, cumplen con su horario de trabajo, pero después de eso también tienen que atender sus propias responsabilidades y no se pueden quedar de niñeras.



Indicó que hay padres que llegan por sus niños una hora y hasta hora y media tarde, por lo que si se da esa indicación de que los maestros deben permanecer, podría haber algunos que abusen.



Consideró que esto es algo que se debe regular, pero no puede ser con una medida unilateral y arbitraria.



Agregó que tampoco se puede hablar de cesar o sancionar maestros, pues en un caso así hay protocolos y también el sindicato entraría a defenderlos.