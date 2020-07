Debido a la alta tasa de contagios de COVID-19 en el Estado, no existen condiciones para un regreso seguro a las aulas previsto para el 10 de agosto, afirmó la dirigente del Sindicato Unificador Magisterial (SUMA), María Minelia Córdoba Herrera.



"Creo que no hay las suficientes condiciones para que los alumnos regresen a clases y sí considero muy arriesgado que los alumnos puedan estar en un foco de infección, como son las aulas".



Indicó que de parte de la Secretaría de Educación de Veracruz no existe una comunicación formal del modo de regreso a clases para los sindicatos y por lo tanto, la poca información la obtienen de medios de comunicación.



"No nos han comentado a los Sindicatos absolutamente nada... pero sí he estado al pendiente de las noticias; (...) todo ha sido por medio de noticias y no sabemos cuál va a ser la mecánica", dijo.



Recordó que el SUMA cuenta con 450 afiliados en todas las regiones, tanto del Sistema Federal como del Estatal.