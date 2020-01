Docentes obstruyen labor de Director de Secundaria General 4, en Veracruz Puerto

Padres de familia de la Escuela Secundaria General número 4 “Emelia Turincio de Exome”del puerto de Veracruz, demandan a la SEV investigar a la exdirectora Maricruz Morales Cortés y a un grupo de docentes por originar problemas de inestabilidad educativa.



Lamentan que las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) hacen oídos sordos ante conflictos internos en dicha institución, los cuales aseguraron que son provocados por la exdirectora y docentes que simpatizan con ella.



Los inconformes manifestaron que los docentes señalados no le dan el lugar correspondiente al nuevo director, negándole ingresar a las oficinas de Dirección desde noviembre pasado que asumiera el puesto, pues esperan que Maricruz Morales regrese pronto al cargo.



“El nuevo Director llega y tenemos conocimiento que lo presentan. Pero hay un grupo de profesores aliados de Maricruz que no lo dejan tomar posesión de la Dirección desde noviembre del 2019. Cuántos meses llevamos y no lo dejan entrar”, señaló una madre de familia afectada, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias contra su hijo.



Recordó que la directora Maricruz Morales impartió clases de Química en la secundaria federal número 4 de Minatitlán a principios del año 2000, de donde fue retirada en octubre acusada de maltrato y de violentar derechos de los profesores, alumnos e incluso de padres de familia, por el cual se levantaron actas circunstanciadas que la SEV sigue sin dar esclarecimiento.



Expresó que la Exdirectora presuntamente tiene el apoyo de Venancio Rivera, actual jefe de sector y antiguo inspector escolar, ya que en se les conoce sus vínculos y en diciembre pasado se les ve en fotografía conviviendo juntos.



Entre otras anomalías, la madre de familia denunció que la Exdirectora nombró a la profesora Artemisa Ríos Lara, una de sus allegadas, como presidenta de la Asociación de Padres de Familia, lo cual está prohibido.



En este contexto, expuso que nunca hubo transparencia en el manejo de los recursos en la administración de la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, por lo que presumió que se desviaron recursos que ingresaron por concepto de aportaciones voluntarias.



Por otra parte, padres de familia añadieron que dos profesores se opusieron a la reincorporación del docente Luis Ricardo Ahedo Licona, ordenada por la SEV, a quien la exdirectora en cuestión presuntamente le hizo señalamientos falsos.



“Lo que queremos es que la autoridad venga, haga una investigación completa como debe de ser, que investiguen cooperativa, la sociedad de padres, que se metan en cuestión de los bienes porque hay material que desapareció durante la gestión de Maricruz; las computadoras poco a poco se fueron perdiendo. Los climas que dicen que se compraron, no están”, afirmaron.



Cabe mencionar que hay una denuncia contra Maricruz Morales Cortés, con la carpeta de investigación 6644 ante la Fiscalía General del Estado, en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, por los diferentes hechos considerados delictivos, amenazas y violencia.