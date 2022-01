Docentes “renuentes” ya se vacunaron contra el COVID

La oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya, declaró que no existen casos de abstención de la vacunación en personal educativo, pues asegura que se ha creado un ambiente de confianza.Expresó que la última ola de contagios no fue tan grave y que gracias a las primeras campañas de vacunación el padecimiento dura tan sólo una semana en algunos casos."Después de la vacunación, nos ha ayudado muchísimo porque ya los casos no son graves, ya no van al hospital (...) Hemos notado que en estos días los nuevos contagios que se dieron por diciembre y enero, fueron de ocho días", dijo.Mencionó que aunque hubo algunos docentes que no se vacunaron durante la primera campaña de vacunación, ya sea por haber estado contagiados, renuencia o algún otro motivo, sí lo hicieron en esta segunda campaña, en donde además de administrar el refuerzo, también aplicaron la primer dosis a varios de ellos.En este sentido, Aguilar Amaya recalcó que no existen casos de personal renuente en la actualidad y que si existiera alguno, la Secretaría de Salud informará en su momento cuál será el mecanismo con el que se estará aplicando la dosis.Agregó que gracias al trabajo y visitas en las sedes que ha realizado el titular de la SEV en conjunto con la Secretaría de Salud, han recibido la confianza de la población educativa."La verdad que es lo teníamos muy bien comunicado, se hicieron 14 sedes en todo el Estado, el señor Secretario y una servidora fuimos a cada una de las sedes y creo que eso ha permitido la confianza de los compañeros, tanto docentes como administrativos y personal de apoyo", añadió.Por último, informó que son 66 escuelas de las que se tiene conocimiento de haber regresado al modo virtual, por motivos de contagios, mismos que aseguró: no son graves pero que se espera el regreso a modalidad presencial, cuando dimisnuya el riesgo de contagio."Nosotros esperamos que ya conforme va menguando esta oleada que hubo de contagios, ya vayan regresando estas 66 escuelas, estamos muy atentos de lo que nos informen nuestros compañeros", finalizó.