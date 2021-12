El secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), Genovevo Zapot Zapot, indicó que luego que les fuera anunciada la aplicación del refuerzo de la vacuna antiCOVID, buscarán que sea una dosis diferente a Cansino.Entrevistado, dijo que hay docentes que por necesidad tienen que viajar al extranjero, por lo que solicitaron al Secretario de Educación su gestión ante las autoridades correspondientes para la posibilidad de que sean inoculados con una vacuna que esté aprobada por Estados Unidos y otros países para su ingreso.“Le pedimos al Secretario que, si había la posibilidad de que la vacuna fuera de otro laboratorio, sobre todo por aquellos compañeros que tienen la necesidad de viajar al extranjero y que nos vacunamos con Cansino. No pueden ir a aquellos países por sus normas. Entonces, le pedimos la posibilidad de que sea de otro laboratorio, nos dijo que vería la posibilidad”, refirió.Asimismo, señaló que los primeros en recibir el refuerzo serán los docentes mayores de 60 años y en los siguientes días les informarán sobre la planeación y las fechas de las jornadas de vacunación.“Nos confirman que viene una segunda dosis para todo el magisterio, se va a empezar con los compañeros mayores de 60 años y después en el transcurso de los días que vienen, van a hacer la planeación”, detalló.Por otra parte, Zapot Zapot precisó que los festejos navideños de este año se han realizado de manera virtual en todas las delegaciones, con la finalidad de no poner en riesgo a los agremiados.“El motivo en esta ocasión, aún sabiendo que la pandemia no ha terminado y con la variante que hemos escuchado, nos llevó a pedirle a todos los compañeros de las delegaciones que esta vez no se hicieran festejos navideños, que si querían fuera de manera virtual y hubo una buena respuesta”, concluyó.