Docentes también pasan crisis previo a ciclo virtual, afirman

Escuelas particulares enfrentan graves problemas antes de iniciar el ciclo escolar, pues hay renuncia de docentes y deserción escolar derivado de la contingencia de COVID-19, afirmó el docente Paulo César Gómez Peña, de la Escuela Secundaria y de Bachilleres de Artes y Oficios (ESBAO), en Córdoba.



En el caso de los profesores, dijo tener conocimiento que muchos renunciaron por la carga de trabajo excesiva al tener que estar preparados para usar la tecnología mientras su salario es raquítico.



Y es que, como los alumnos, deben tener computadora, iPad, un buen celular y la paquetería para cumplir con los programas educativos.



"El nivel de estrés es muy elevado porque es mucha carga de trabajo y además aprender a usar nuevas herramientas de Internet y les pagan muy poco", dijo.



Indicó que hay una cifra elevada de deserción escolar en escuelas de paga, pues los tutores se quedaron sin trabajo y se les complica erogar una mensualidad. Otros definitivamente no pueden estar con sus hijos porque deben trabajar y se les complica tomar clases en Internet, al menos es lo que argumentan al buscar un lugar en escuelas públicas, mismas que se han saturado y no tienen más cupo.



Señaló que en las escuelas de Gobierno se enfrenta a la falta de recursos para adquirir al menos un teléfono o Internet y muchos de sus alumnos no le entregaban la tarea, no porque no quisieran, sino porque sus padres se quedaron sin trabajo y por consecuencia empeñaron todo.



"En la escuela donde doy clases van muchos chicos de nivel medio a bajo, sus padres se quedaron sin trabajo y sin dinero, ¿cómo los obligas a entregar tareas a distancia? Es complicado, la SEP no prevé estos casos, no estamos preparados aún, sólo nos resta acostumbrarnos porque no hay fecha para regreso a clases presenciales, cada quien verá la manera de resolverlo pero sí es bastante complicado", dijo.