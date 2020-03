Docentes también suspenderán labores por coronavirus: SEV

A partir del próximo 24 de marzo, los docentes de todos los niveles educativos de la entidad se suman al Aislamiento Voluntario Preventivo, es decir, tampoco asistirán a las escuelas para evitar contagios por COVID-19 o coronavirus.



El titular de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, detalló que la media también aplica para personal administrativo en las escuelas.



“A partir del martes 24 de marzo, todo el personal docente y administrativo también participará en el Aislamiento Voluntario Preventivo. Estarán a disposición para atender dudas de estudiantes”, dijo.



El Secretario explicó que el día 23, habrá un Consejo Técnico Extraordinario para dar a los profesores los lineamientos de cómo se trabajará en estos días, ya que las actividades se otorgarán a distancia.



Asimismo, dejó en claro que en las Oficinas Centrales en Xalapa, así como en las delegaciones y demás oficinas de la SEV trabajarán de manera normal.



“Las actividades en oficinas centrales y delegaciones siguen de manera normal”, dijo.



Zenyazen Escobar destacó acciones de prevención en planteles como la instalación de filtros, así como la conformación de Comisiones de Salud y jornadas de limpieza.



“Prevenir en lo posible el contagio de COVID-19, se detallan las acciones que escuelas de todos los niveles, así como públicas y privadas, deberán aplicar”, dijo.



La Comisión de Salud permanecerá después de la contingencia para dar seguimiento a otros temas de salud, donde los directores encabezarán la Comisión.



Además, en los planteles no deberá permitirse el acceso a personas con enfermedades respiratorias y asegurar que cualquier caso sospechoso sea del conocimiento de las autoridades.



Padres deberán asegurar que menores no están enfermos



Los filtros deberán ser primero en el hogar, pues los padres tendrán que mandar una carta aclarando que el menor no está enfermo y deberá ser entregada diariamente, pudiendo ser a mano, según un formato que emitirá la SEV. Será en los filtros a la entrada de las escuelas donde se recibirán la Carta Comprimiso de Corresponsabilidad firmada por padre o tutor.



“Si no lleva la carta, de manera responsable se resguardará al menor y se comunicará con el padre”, dijo y señaló que en el filtro del salón, los maestros si detectan síntomas, con cuidado y sensibilidad deberá avisar a la autoridad del plantel para que esta llame al padre y se atienda de manera correcta.



Por último, reiteró que para el resto de los planteles del Estado, aplica la suspensión del 20 de marzo al 20 de abril.



“Si algún empleado enfrenta la enfermedad, se suspenden las actividades escolares”.