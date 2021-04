Docentes tuvieron que viajar por horas para llegar a vacunarse a Orizaba

Miles de docentes se dieron cita en el Foro Orizaba, una de las sedes para la vacunación de los docentes. Algunos tuvieron que viajar por horas para poder llegar a este lugar y consideraron que debieron haberse colocado algunas otras sedes más cercanas, así como también dijeron que todavía no es tiempo de regresar a las aulas.



Algunas profesoras, al no tener con quien dejar a sus hijos, acudieron a la vacunación con ellos en brazos y tuvieron que viajar por largo tiempo porque venían de zonas lejanas de la Sierra de Zongolica y de la faldas de Pico de Orizaba; sin embargo, dijeron que valía el esfuerzo por ser vacunadas.



También se observaron a docentes con algún tipo de discapacidad que arribaron acompañados de algún familiar y que se les dio un trato especial por su condición; pasan a una área dedicada para ellos donde serán vacunados para su ingreso y se les apoyó con sillas de ruedas.



A pesar de que los profesores serán vacunados, muchos de ellos coincidieron en que todavía no se debe de regresar a las aulas, ya que faltaría vacunar a los padres de familia y a los niños.



Los docentes que brindaron su opinión para alcalorpolitico.com dijeron que llegaron desde la noche del lunes para poder garantizar la vacuna para ellos, pues consideran que al ser miles de profesores los que arribarán este día, podría no alcanzar para todos.



Los profesores consideraron que se debieron haber colocado más sedes en el Estado, pues para algunos de ellos queda muy lejano el lugar donde se deben vacunar, sin embargo, con la intención de estar protegidos decidieron arribar hasta este lugar.



Con bancos, sillas, lunch, mantas, su mochila y mucha esperanza llegaron al Foro Orizaba.