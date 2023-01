Docentes UPAV quieren mejores condiciones laborales

Trabajadores de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se manifestaron en plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa, para exigir al gobernador autonomía financiera y académica de la Universidad.Lenin Torres Antonio, director de la licenciatura en Ciencias Políticas, señaló que ya le han hecho llegar esta demanda.“El resultado fue la ratificación de una rectoría que no ha hecho absolutamente nada por esta universidad. Posteriormente le hicimos llegar el 17 un pliego petitorio… en el cual le pedimos que mientras se dé el proceso de la autonomía, solvente necesidades básicas elementales que a estas alturas la propia universidad, después de 11 años de su creación, debería tener”.Refirió que piden una mejora salarial de los docentes luego de cobrar lo mismo durante 11 años.“Mientras que el gobierno federal está empeñado en dignificar el salario mínimo, en esta universidad llevamos 11 años cobrando lo mismo”, dijo Lenin.Refirió que dentro de sus peticiones también se encuentran derechos laborales para docentes, seguro facultativo, prestaciones, el respeto de las funciones de los directores, capacitación de docentes con posgrados de la universidad y el apoyo hacia los alumnos con bibliotecas virtuales, así como la apertura de grupos menores de 10 alumnos.“También estamos denunciando corrupción, porque nosotros estamos convencidos que en la universidad hay corrupción. Hay ingresos que no son fiscalizados, que solamente se fiscaliza el ingreso que recibe del Gobierno del Estado que son 36 millones, pero de los ingresos propios de cuotas de recuperación de alumnos por los 80 convenios que tiene con universidad privadas en 22 estados y varias ciudades de Estados Unidos y de Centro América, ese dinero lo maneja una outsourcing, que en la actualidad sabemos que es ilegal”.Señaló que ante la posibilidad de pedir auditorías ante la Fiscalía Anticorrupción, cambiaron el nombre del outsourcing, cuya función era administrar la plantilla laboral y las finanzas de la UPAV, la cual cuyo nombre solía ser “JPH Contadores”, en la que trabajadores de la UPAV aseguran que los tenían registrados como “hostes” y no como docentes.“Hay corrupción y creo que el gobernador debe atender eso y debe enfrentarlo porque el es la primera autoridad en nuestra universidad, por eso venimos aquí”, dijo Lenin.También refirió que están despidiendo trabajadores de manera regular para bajar la nómina por aviadores, señalando que han despedido alrededor de 50 trabajadores del mes de septiembre del año pasado a enero 2023.Ante la inauguración del nuevo edificio de la UPAV en avenida 20 de noviembre y con un costo de alrededor de 30 millones de pesos, dijo; “es una manera de taparle el ojo al macho, ahorita quieren hacer algo porque saben que no han hecho”, pues dijo que no han elevado la calidad académica, la matrícula ni han mejorado prestaciones de los trabajadores.Por otro lado, refirió que tienen identificado coordinadores que han generado falsificación de documentos oficiales universitarios, como lo son en Orizaba y Fortín. Ante lo que interpondrán una demanda, criticando así la falta de atención por parte del actual rector de la UPAV.