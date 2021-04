Docentes ven necesario regreso a clases pero hasta que se vea “retroceso” de contagios

Nuevamente, cientos de docentes y personal educativo llegaron a la Capital del Estado para recibir la vacuna contra la COVID-19, en el segundo día de inmunización.



En comparación con el día de ayer martes en el inicio de la jornada, en esta ocasión las filas iban con mayor fluidez y el personal encargado de la recepción de documentos y de llevar el orden en cada subsede tenía mejor logística.



Para este día, los trabajadores de la educación inmunizados con el biológico CanSino serán aquellos donde la inicial de su primer apellido sea de la letra "F" a la "L".



De acuerdo con algunos profesores, el regreso a clases es muy necesario para que los alumnos se vean comprometidos en seguir aprendiendo, pues muchos dejaron la escuela por falta de recursos económicos y material para tomar las clases en línea.



"Considero que ya es necesario regresar a clases. Yo trabajo en una preparatoria pero vemos que el alumno viene con pocos conocimientos desde hace un año, ahora, los que vamos a recibir de secundaria, van a venir más complicados", explicó un maestro de preparatoria originario de Altotonga.



Además, personal administrativo, que también acudió a vacunarse, comentó que se tuvo un registro muy alto de deserción escolar a causa de la pandemia COVID-19.



Muchos docentes que son padres de familia señalaron que si existe un retorno a clases estarán dispuestos a iniciar con las actividades pero no enviarán a sus hijos hasta que se vea un retroceso en la propagación del virus.



"Creo que deberíamos estar vacunados todos. En el caso de mis hijos, yo no los voy a mandar, yo no tengo ningún problema de regresar", mencionó una trabajadora del área administrativa originaria de Misantla.