Docentes y administrativos se pronuncian contra llegada de Directora de Kínder

Personal docente y administrativo del Jardín de Niños "Esperanza Osorio", ubicado en la calle José María Mata, tomaron las instalaciones del sitio en señal de rechazo a la designación de Alejandra Monserrat Cortés Nadal como la nueva directora.Según los inconformes, la oposición se debe a la mala gestión desempeñada en el 2016, cuando Cortés Nadal ocupaba la subdirección del plantel."En 2016 se suscitó un grave problema con una niña. La profesora fue una persona muy prepotente y nunca se podía dialogar con ella. Cuando se presentó este problema, siempre estaba ausente de sus cargos sin motivo alguno. No hubo apoyo, el personal no tenía botiquín, ni nada y la niña estuvo en riesgo de muerte", expresó la profesora Jazmín Díaz Zavaleta."La alumna en aquella ocasión sufrió un desmayo pero la verdad su personal no estaba preparado para los primeros auxilios, no tenían ni alcohol en el botiquín, no tenían nada, ¿por qué? Porque la cabeza principal siempre estaba ausente de sus cargos, nunca estaba en el jardín", refirió.Hasta la semana pasada, Gladys Aimé Ramos Bonifaz era la directora del jardín de niños, cargo que ocupaba desde el 2017 tras la salida de Cortés Nadal; sin embargo, la Supervisión Escolar notificó que ésta última regresaría, lo cual no será aceptado."Nos enteramos que hoy regresa después de varios años y realmente estamos trabajando bien. Soy tutora y siempre he sido tutora de algunos niños porque me buscan y yo siempre he estado pendiente del jardín y la profesora Jazmín es una persona que ha colaborado, una persona muy amable con nosotros y la vamos a apoyar para que ella se quede".Díaz Zavaleta aseguró que con esta decisión, los niños del preescolar pueden correr riesgo, como ocurrió con la menor en 2016."El cambio fue repentino, nada más fue de un momento a otro. Hoy supimos que hoy se presentaba a trabajar la actual directora Alejandra", agregó al recordar que en 2017 intentaron reintegrarla en el cargo pero no se concretó debido al rechazo de docentes y padres de familia.Finalmente, la profesora dijo que esperarían la presencia de la supervisora escolar a fin de resolver esta inconformidad, de lo contrario las instalaciones seguirán tomadas como medida de oposición al designio.