Doctora del HRPR exhibe a su compañera en redes sociales por participar en protesta

La trabajadora del Hospital Regional de Poza Rica, Libna Marín Romero, fue expuesta al escarnio público en las redes sociales por participar de manera solidaria en la protesta ocurrida el 26 de febrero de este año. De manera indebida, con material interno de la institución, sus agresores usaron "memes" con la fotografía cuando a Libna le aplicaron la primera dosis contra el coronavirus, en instalaciones del hospital.



Al parecer, fue obtenida de imágenes captadas por el sistema de video vigilancia. Junto a esa imagen, ocuparon otra más donde ella portaba una pancarta cuando la protesta que sus compañeros realizaron el pasado 26 de febrero, en el estacionamiento del hospital, para denunciar públicamente que eran objetivo de arbitrariedades laborales.



El meme fue publicado por su propia compañera de trabajo, una doctora que labora para el área de INSABI y que, de acuerdo con varios trabajadores, Libna es una persona reconocida por su desempeño intachable durante 15 años, sin tener problemas de trabajo y hoy, se burlan de ella por ser solidaria a las demandas laborales que han sufrido en la institución.



Libna pide que se ponga orden al interior del HRPR, lamentó que la médica general ocupe esta estrategia mediática sin pensar las consecuencias que puede ocasionar. Libna Marín es madre de familia, sus hermanos, sus padres han manifestado su preocupación por que esta campaña de desprestigio le está causando daño moral cuando no ha cometido ninguna falta grave, ella explica que no hizo comentarios públicos durante la protesta y solo portó un cartel.



La trabajadora dijo que sus sospechas de los autores intelectuales de la agresión digital, proviene del HRPR ya que la foto de la aplicación de su vacuna es de una cámara de videovogilancia y eso es indebido ya que no se puede usar material interno y amerita una sanción de acuerdo a una ley administrativa que regula políticas internas al sector salud.



Libna fue removida de su cargo en Recursos Humanos, desde hace un mes, solo le notificaron del cambio. Mientras que, para aplicarle la vacuna, aseguró que transcurrieron varias semanas para que le tomaran en cuenta en este derecho que otorgó el Gobierno Federal al personal del sector salud. La trabajadora del área de compensación económica y plataforma digitales, Libna Marín, pide la intervención de sus jefes inmediatos, del director del Hospital Regional, Rubén Vázquez, así como del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ya que la violencia digital con perspectiva de género es un delito y se usó material de uso exclusivo del sector salud.