Dólar pierde terreno, se vende en 23.52 pesos en los mercados internacionales

El dólar al mayoreo abre la jornada con una importante depreciación de 52 centavos o 2.17%, vendiéndose alrededor de los 23.52 pesos, de acuerdo con datos de Bloomberg, su nivel más bajo en lo que va del presente mes.



La baja del dólar responde a varios factores, entre los que destaca los programas de apoyo que está anunciando el gobierno estadounidense para la reactivación económica.



La Reserva Federal de Estados Unidos anunció, este jueves, un amplio programa de 2.3 billones de dólares para socorrer a gobiernos locales y pequeñas y medianas empresas, en su más reciente esfuerzo por mantener la economía a flote mientras el país se enfrenta a la pandemia del coronavirus.



Por su parte, los precios internacionales del petróleo han mostrado cierta recuperación ante la posibilidad de que Rusia y los países de la OPEP+ puedan alcanzar un acuerdo para recortar la producción petrolera en 10 millones de barriles diarios. Cabe agregar que posterior a la reunión de la OPEP+, habrá una reunión con los países del G20, con el objetivo de que otros países, que no pertenecen al cartel, se sumen a los recortes de producción.



Asimismo, al comienzo de la semana se observó una disminución de la tasa de nuevos contagios por coronavirus en Estados Unidos y Europa, lo que desató compras de oportunidad en los mercados de capitales a nivel global y una corrección parcial de las pérdidas de semanas anteriores.



Aunque el peso mexicano ganó terreno en los primeros cuatro días de la semana, se espera que siga observándose volatilidad hacia el cierre de la semana, pues, aunque no serán días hábiles para los mercados financieros en México, el mercado cambiario seguirá abierto, moviéndose ante factores internacionales.



Asimismo, todavía no concluye la crisis del coronavirus y en las siguientes sesiones es probable que siga viéndose un crecimiento en el número de muertos e infectados totales.