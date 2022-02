Don Gregorio, el artesano de máscaras más longevo de Tempoal

Con 75 años de edad, don Gregorio Hernández González, el artesano más longevo de Tempoal, al norte de Veracruz, sigue su lucha para que la elaboración de las máscaras usadas en El Ceremonial de la Danza de Los Viejos de Tempoal se preserve y las nuevas generaciones de su pueblo continúen con esta tradición centenaria.Son 40 años de su vida los que lleva dedicados a este trabajo manual, que aprendió de su suegro fallecido hace 20 años y que ahora sus hijos continúan, mediante la pintura de las obras talladas en madera y que resaltan por su color y exageración de las facciones del rostro humano."Es la tradición de nosotros, la seguimos porque nos gusta y queremos dejar a nuestros hijos lo que aprendimos, porque nosotros ya vamos (de salida) y tengo a mis hijos que son artesanos, yo aprendí con mi suegro, nosotros somos artesanos de tradición, mi suegro era el artesano mayor, después quedé yo", narró.Don Gregorio dijo que con estas máscaras buscan transmitir la tradición huasteca a otras ciudades y pueblos y a sus hijos y nietos para que perdure a través del tiempo, destacando que las nuevas generaciones sí tienen interés en continuar con su confección."A los jóvenes los hemos enseñado, les hemos dado cursos, he ido a Veracruz, he venido aquí a Xalapa, a Monterrey (...) Y lo que estamos evitando es que los niños y jóvenes se dediquen a otra cosa, sino que siga la tradición, que no se apague", reafirmó el artesano.Lamentó que en los viajes que ha hecho para llevar a otras latitudes esta práctica ancestral que esperan que junto con la Danza de Los Viejos, pronto se convierta en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)."Vine a Veracruz Puerto a dar unos cursos y apoyo (gubernamental) no recibí, nada más hotel y la comida y otros artesanos iban si les daban dinero y yo no iba por eso, sino por darme a conocer y para que vean lo que hacemos", destacó Gregorio Hernández González.